Atarabacı Onbirli defnedildi, devlet çocuklarına sahip çıkıyor

Yalvaç’ın sevilen simalarından at arabacı Hasan Aksoy’un cenazesi bugün saat 14.00’te Müderris Mezarlığı’na defnedildi.Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Aksoy’un geride yetim ve öksüz kalan iki çocuğuyla ilgili Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışma başlatarak, Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti sunulacağını duyurdu.Konuyla ilgili olarak merkezden şu açıklama yapıldı:“Yalvaç’ımızın sevilen yüzü Hasan AKSOY’un vefat haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mekanı cennet olsun.Sosyal Hizmet Merkezi olarak haberi alır almaz çocukların durumu ile ilgili olarak çalışma başlatılmış, çocukların amcaları Murat AKSOY’un yanında oldukları, Murat AKSOY’un çocuklara gönüllü olarak evinde bakmak istediği ve çocukların da amcaları yanında kalmak istemeleri nedeni ile çocuklara Sosyal Ekonomik Destek hizmeti başlatılmış olup, süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir.Bu vesile ile merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Yaşamını yitiren Onbirli namıyla bilinen at arabacı Hasan Aksoy’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.