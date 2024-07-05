Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Komisyon'dan Geçti! Sınav Şartı Kalkıyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş'ın katıldığı görüşmelerde, CHP milletvekillerinin 'her okula bir güvenlik görevlisi istihdam edilmesi', 'özel süreli çalışanların tesislerinde taban gözetim talebinin teklife eklenmesi' ve 'her okulda bir temizlik personeli istihdam edilmesi' önerileri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 39 maddeden oluşan kanun teklifi, üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylanarak Komisyon'dan geçti.

Sınav ve Mesleki Çalışma Şartı Kaldırılıyor

Kanun teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Ordu Milletvekili Nazım Maviş, kanunla okulların seçimleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer yıllarında ilerlemeleri düzenlendiğini belirtti. Maviş, "Bu düzenlemeyle kariyer yıllarında ilerlemede sınav ve mesleki çalışmalar kaldırılıyor. Uzman öğretmenlik için en az 10, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetin sunulması gerekecek. Kademe ilerleme cezasının kaldırılması, akademi tarafından verilen eğitim programlarının tamamlanması gerekecek. Ayrıca, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresi olanlar doğrudan başöğretmenlik unvanı için başvuruda bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

Şiddet Cezası Yarı Yarıya Artırılıyor

Maviş, öğretim görevlilerine karşı işlenen kasten yaralama suçlarının cezalarının yarı oranında artırılacağını belirtti. Öğretim görevlilerinin mesleki gelişimi, kariyer ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için öğretim programları hazırlanacak ve uygulanacak. Disiplin hükümleri, 657 sayılı Kanun'a, YÖK'ün Disiplin Yönetmeliği'ne ve Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine uyularak düzenlenecek.

Akademi Eğitiminden Sonra Öğretmenliğe Geçiş Şartı Uygulanmayacak

Maviş, öğretmen adaylarının Akademi'ye KPSS puan üstünlüğüne göre kabul edileceğini belirtti. Eğitim süresince adaylara 18 bin 650 ek göstergeli memurun aylık maaşı kadar ödeme yapılabilecek. Akademiyi başarıyla tamamlayanlar, puan üstünlüğüne ve tercihlerine göre öğretmen olarak atanacaklar. Okullarda hizmet sınıfının değiştirilmesine yönelik hükümler, eşitlik ve disiplin düzenlemeleri de bu teklifte yer alıyor.