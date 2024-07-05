İŞKUR’la Hayaller Engelsizdir!

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları ile oluşturulan fondan, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere verilen maddi desteklerle hayaller gerçeğe dönüştü.

3 yıl önce Isparta Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürlüğüne gelerek projesini sunan, 1997 doğumlu ve %80 oranında engelli raporu olan Ramazan Cihan Aydoğdu, reklam ve promosyon hizmetleri yürüttüğü "Aydoğdu Ticaret Pazarlama" adlı işyerinde iş yaşamına adım attı. 3 Temmuz 2024 tarihinde, Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke tarafından kendisine işyeri devir teslimi yapılan Aydoğdu, İŞKUR’un desteği sayesinde sevdiği alanda, üstelik de kendi işinin sahibi olarak çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üç yıllık sürecin ardından, işyeri devir teslimi yapılan ve Aydoğdu gibi hayallerine ulaşan bir diğer engelli girişimci de Sezer Aydın’dı. %96 oranında engelli olan Aydın, hibe desteğinden yararlanarak açtığı "Mavi Kafe" isimli işletmesinde başka kişilere de çalışma olanağı sundu. “Engellilere ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğini duydum ve işimi kurmaya karar verdim. İŞKUR desteği ile de kafemi açtım. Şimdi biri engelli olmak üzere 4 kişiye istihdam sağlıyoruz. İnsanın istediği zaman başaramayacağı bir şey yoktur." diyen Aydın, bu süreçteki yardımlarından dolayı İŞKUR ailesine müteşekkir olduğunu belirtti.

03.07.2024



