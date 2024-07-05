O Belgeyi Getiren Vergiden Muaf Olacak: Gece Yarısı Onaylandı

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, Çin menşeli otomobillerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan ek vergi düzenlemesini değiştiriyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanan Çin menşeli otomobiller, ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Özellikle Çin menşeli olan ve 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin ithalatında uygulanan yüzde 40 oranındaki ilave gümrük vergisi kararı, yeni düzenleme ile etkisiz hale getirilmiş oldu. Bu karar, yerli üretimin teşvik edilmesi ve iç pazardaki payının artırılması hedeflerine yönelik olarak alınmış bir tedbir oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dış ticaret dengesi ve cari açık hedeflerine paralel olarak yapılan düzenleme, yurtiçindeki yatırım ve üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Yeni karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.