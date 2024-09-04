Sigara ve Alkole Vergi Zammı Geldi: Vergi Tutarı Ürün Fiyatlarını Geçti

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Son dönemde sigara ve alkol ürünlerine uygulanan vergi zamları, tüketicileri zor durumda bırakıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bu artışların boyutunu ve etkilerini gözler önüne serdi.

Vergi Oranları Yüzde 125 Arttı

Bingöl'ün hesaplamalarına göre, 163 TL’lik bir ürün için ödenen vergi, 207 TL’ye yükseldi. Son iki yılda vergi oranlarında yaşanan artışın yüzde 125 olduğu belirtildi. Bingöl, 2022 yılının Mayıs ayında 4 bira ve bir paket sigaranın toplam maliyetinin 140 TL, vergi tutarının ise 92 TL olduğunu ifade ederken, güncel durumda aynı ürünlerin toplam maliyetinin 370 TL’ye, vergi tutarının ise 207 TL’ye çıktığını belirtti.

Faiz Ödemeleri Artış Gösterdi

Bingöl, 2016 yılında her 100 TL’lik verginin 10,95 TL’sinin faiz ödemelerine gittiğini, 2024 yılı itibarıyla bu rakamın 17 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Merkezi bütçeden faiz ödemelerine ayrılan miktarın 2016 yılında 50 milyar TL iken, 2024’te bu rakamın 1 trilyon 254 milyar TL’ye çıktığını vurguladı.

Lüks Ürünler ve Vergi Farklılıkları

Bingöl, ayrıca ilk 7 ayda lüks saatlere 200 milyon dolar ödendiğini belirtti. Mutfak tüpü, tırnak makası gibi ürünlerden alınan ÖTV’nin lüks saatlere uygulanmadığını, saatin kendisinde ÖTV bulunmamasına rağmen saatin kayışında ÖTV’nin bulunduğunu eleştirdi. Bu durumun vergi politikalarındaki çelişkileri ve eşitsizlikleri gözler önüne serdiğini söyledi.

Vergi zammı ve artan maliyetler, hem sigara ve alkol tüketicilerini hem de genel vergi yükünü etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.