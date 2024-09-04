Fiyatı Hızla Düştü, Tezgahlar Doldu Taştı: Palamut Bolluğu Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor

Haber Metni:

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı ve tezgahlar bol çeşitli balıkla doldu. Özellikle palamut bolluğu, hem balıkçıları hem de vatandaşları mutlu ediyor.

Tezgahlar Doldu, Fiyatlar Düşüşte

Av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda yerini almaya başlayan balıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Zonguldak'taki balık tezgahlarında palamutun kilosu 75 ila 100 TL, mezgidin kilosu 150 TL ve istavritin kilosu ise 100 TL’den satılmakta. Bu durum, vatandaşların balık tüketiminde önemli bir rahatlama sağladı.

Edirne ve İzmir’de de Balık Bolluğu

Zonguldak’ın yanı sıra, Edirne’de de balık bolluğu yaşanıyor. Balıkçı Yusuf Çimen, hamsinin kilosunu 200 TL, çipura boyuna göre 250-400 TL, istavrit ve sardalyanın kilosunu ise 150 TL’den satışa sunduklarını belirtti. Bu yıl bol balık sezonunun keyfini çıkaran vatandaşlar, farklı bölgelerde de uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşabiliyor.

İzmir’de Sezon Başladı

İzmir’de Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan Ege Denizi’ne açılan balıkçılar, ilk balıklarını İzmir Su Ürünleri Hali’ne getirdi. Sezonun ilk balıklarını almak isteyen vatandaşlar, kıyasıya bir yarışa girdi. Balıkçı esnafı Osman Akbıyık, sezonun iyi başladığını ve umutlu olduklarını ifade etti.

Fiyatlarda Düşüş Beklentisi

Balıkçı Akbıyık, Karadeniz’de bol miktarda palamut çıktığını ve fiyatların uygun olduğunu belirtti. “Bugün 2 kamyon palamut geldi ve tanesi 50 TL’den satıldı. Vatandaşlar bu yıl rahatlıkla ucuz balık yiyebilir. Ege’de de iyi bir başlangıç yaptık, ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Hamsilerin kasası 600-700 TL, yani kilosu 50-60 TL’ye geliyor. Geçtiğimiz yıl da benzer fiyatlar vardı, ama bu yıl sürerse sardalya ve hamsi fiyatlarında daha da düşüş görebiliriz” dedi.

Bu yıl deniz ürünlerinde yaşanan bolluk ve fiyat düşüşleri, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Balık severler, uygun fiyatlarla bol bol balığın tadını çıkarabilir.



