Evlilik Kredisi'nde Şartlar Değişti: Artık O Kişiler de Başvuru Yapabilecek

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Evlilik kredisi kapsamında önemli değişiklikler yapıldı. Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletilerek, 3 il daha projeye dahil edildi ve başvuru şartlarında güncellemeler yapıldı.

Yeni İller Eklendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat'tan itibaren "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden kabul edilmeye başlandığını hatırlattı. Şu ana kadar 12.132 çiftin başvuruda bulunduğunu ve şartları sağlayan 3.963 çiftin bu krediden yararlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinin projeye dahil edildiğini ve bu illerden şartları karşılayan çiftlerin başvurularının alınmaya başladığını belirtti.

Güncellenen Gelir Kriterleri

Göktaş, projeye dahil edilen yeni illerle birlikte daha fazla çiftin destekten faydalanabilmesi için şartların kolaylaştırıldığını vurguladı. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyordu. Ancak, sahadan gelen geri bildirimler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gelir kriterinde bir iyileştirme yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, gelir kriteri 2,3 asgari ücrete yükseltildi. Bu değişiklikle daha fazla gencin destekten yararlanmasının sağlanacağı ifade edildi.

Bakan Göktaş, gençlerin desteklenmesine devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Evlilik kredisi kapsamındaki bu yeniliklerle, birçok çiftin daha fazla destek alması ve projeden yararlanması hedefleniyor.