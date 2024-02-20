SGK Müfettişleri Denetim Başlattı: Emekli Maaşı Kesilecek ve Paralar Geri İstenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, usulsüzlük yapan milyonlarca emekli tespit edilmeye çalışılıyor. SGK, özellikle Erken Emeklilik Talebi (EYT) ile emekli olanları da kapsayacak şekilde geniş kapsamlı bir incelemeye başladı.

Bu denetimlerin sonucunda, SGK'dan emekli aylığı, dul ve yetim maaşı alan kişi sayısının 17 milyona ulaştığı belirlendi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak titizlikle yapılan incelemelerde, özellikle malulen emeklilik durumlarında usulsüzlüklerin sıkça görüldüğü tespit edildi.

SGK, malulen emekli olan ve dul maaşı alan kişileri yakından takip ederek, her bir bireyi detaylı olarak inceleyip usulsüzlük tespiti yapmayı hedefliyor. Tespit edilen usulsüzlük durumlarında emekli maaşlarının kesileceği, ayrıca geriye dönük alınacak olan emekli aylıkları için de yasal işlemler başlatılacağı ifade ediliyor.

Özellikle sahte boşanma yoluyla haksız maaş alanlar hakkında artan şikayetlerin dikkate alındığı belirtiliyor. Bu kişilere ait maaşların derhal kesileceği ve yasal faiziyle birlikte geri alınacağı vurgulanıyor. Sahte sağlık raporu ile malulen emeklilik talep edenlere karşı da benzer sıkı önlemlerin uygulanacağı ifade ediliyor.