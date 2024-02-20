

Kredi Kartı Borçlarına Af Kapısı Aralanıyor: Yeni Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

TBMM'de CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından sunulan yeni kanun teklifi ile kredi kartı borcu olanlara af kapısı aralanıyor. Bu düzenleme, özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan ve borç ödeme güçlüğü çeken milyonlarca vatandaş için umut olacak.

Kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle kara listeye giren vatandaşlar için önemli bir adım olan kanun teklifi, kredi sicili affı olarak adlandırılıyor. Bu düzenleme ile birlikte karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarına dair kayıtların dikkate alınmaması öngörülüyor.

Kanun teklifi, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar borçların tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki olumsuz sicillerin silinmesini öngörüyor. Özellikle 1 Ekim 2023 tarihinden önce ödeme zorluğu yaşayan vatandaşları hedefleyen bu adım, milyonlarca kişi için bir "ikinci şans" niteliği taşıyor.

Yeni düzenleme, kredi kuruluşlarına ve finansal kurumlara esneklik sağlayarak borçların yeniden yapılandırılması veya yeni kredilerin kullandırılması konusunda kolaylık sağlıyor. Bu sayede borçlarını ödeyen veya yapılandıran vatandaşlar, finansal sistem içinde aktif bir rol almaya devam edebilecek.

Kredi sicili affı, ekonomik zorluklar içinde olan ve borçları nedeniyle kara listeye giren milyonlarca vatandaş için önemli bir müjde niteliğinde. Bu düzenleme, ekonomik toparlanmayı desteklerken, vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Kredi ve kredi kartı borçlarından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi, vatandaşların ekonomik olarak daha sağlam bir zemine kavuşmalarına yardımcı olacak.