Kamu ve Özel Sektöre Binlerce İşçi Alınacak: KPSS Şartı Yok, İşte Başvuru Tarihleri

Kamu ve özel sektörde, memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları devam ediyor. İşte başvuru tarihleri ve detaylar:

Giresun Üniversitesi:

30 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 16 Şubat - 1 Mart

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı:

10 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 16 Şubat - 26 Şubat

Tarım ve Orman Bakanlığı:

1500 Sürekli İşçi Alımı

Başvuru Tarihleri: 13 Şubat - 19 Şubat

Emniyet Genel Müdürlüğü:

17 Öğretim Elemanı Alımı

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 26 Şubat

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi:

16 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 26 Şubat

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu:

16 Memur Alımı

Başvuru Tarihleri: 1 Mart - 15 Mart

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:

6 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 7 Şubat - 21 Şubat

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi:

24 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 5 Şubat - 19 Şubat

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:

229 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Tarihleri: 5 Şubat - 18 Şubat

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı:

9 Adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı

Başvuru Tarihleri: 26 Şubat - 1 Mart

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 4 Mart - 15 Mart

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 23 Şubat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:

15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 21 Şubat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:

8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 21 Şubat

Gelir İdaresi Başkanlığı:

50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 7 Mart - 13 Mart

Gelir İdaresi Başkanlığı:

1271 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Tarihleri: 15 Nisan - 25 Nisan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı:

16 Sözleşmeli Personel Alımı

İŞKUR üzerinden kamu işçi alım ilanları da bulunmaktadır. Başvurular kariyerkapisi.org ve İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.