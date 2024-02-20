Kamu ve Özel Sektöre Binlerce İşçi Alınacak: KPSS Şartı Yok, İşte Başvuru Tarihleri
Kamu ve özel sektörde, memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları devam ediyor. İşte başvuru tarihleri ve detaylar:
Giresun Üniversitesi:
Kamu ve özel sektörde, memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları devam ediyor. İşte başvuru tarihleri ve detaylar:
Giresun Üniversitesi:
- 30 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 16 Şubat - 1 Mart
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı:
- 10 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 16 Şubat - 26 Şubat
Tarım ve Orman Bakanlığı:
- 1500 Sürekli İşçi Alımı
- Başvuru Tarihleri: 13 Şubat - 19 Şubat
Emniyet Genel Müdürlüğü:
- 17 Öğretim Elemanı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 26 Şubat
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi:
- 16 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 26 Şubat
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu:
- 16 Memur Alımı
- Başvuru Tarihleri: 1 Mart - 15 Mart
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:
- 6 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 7 Şubat - 21 Şubat
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi:
- 24 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 5 Şubat - 19 Şubat
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:
- 229 Sözleşmeli Personel Alımı
- Başvuru Tarihleri: 5 Şubat - 18 Şubat
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı:
- 9 Adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı
- Başvuru Tarihleri: 26 Şubat - 1 Mart
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
- 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 4 Mart - 15 Mart
Hazine ve Maliye Bakanlığı:
- 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 23 Şubat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:
- 15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 21 Şubat
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:
- 8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 12 Şubat - 21 Şubat
Gelir İdaresi Başkanlığı:
- 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 7 Mart - 13 Mart
Gelir İdaresi Başkanlığı:
- 1271 Gelir Uzman Yardımcısı Alımı
- Başvuru Tarihleri: 15 Nisan - 25 Nisan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı:
- 16 Sözleşmeli Personel Alımı
İŞKUR üzerinden kamu işçi alım ilanları da bulunmaktadır. Başvurular kariyerkapisi.org ve İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.