Başvuranlara 5 Bin TL Nakit Ödeme! E-Devlet Üzerinden Kolay Başvuru İmkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi ihtiyacı olan gençlere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Bu program kapsamında, 25 yaş altındaki gençlere 5 bin TL nakit yardım sağlanacak. İşte detaylar:

· Kimlere Yönelik: Aileleriyle farklı şehirlerde eğitim gören gençler bu destekten faydalanabilecekler.

· Ulaşım Desteği: Farklı bir şehirde eğitim alan gençlere yılda dört kez, toplamda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere ulaşım desteği verilecek.

· Başvuru ve Şartlar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurarak bu destekten faydalanabilirsiniz. Başvuruda öğrenci belgesi ve seyahat biletinin sunulması gerekmektedir. Başvurular genellikle 15 gün içinde sonuçlanır ve başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

· Destek Miktarı: Her sefer için 1.250 TL destek verilecek ve hak sahibi öğrenciler yılda en fazla 5 bin TL ulaşım desteği alabilecekler.

· Ödeme Yöntemleri: Destek ödemeleri, başvuru sahiplerinin tercihine göre PTT aracılığıyla nakit olarak veya e-devlet üzerinden belirtilen banka hesaplarına IBAN numarası ile yapılabilir.

Bu destek, eğitim hayatlarını sürdüren gençlerin maddi yüklerini azaltmayı hedefliyor. Başvurularınızı yaparak destekten faydalanabilir ve eğitim masraflarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.