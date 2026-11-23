Senirkent’in yeni kaymakamı Ali Serttaş görevine başladı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kaymakamlık görevine atanan Ali Serttaş, ilçedeki görevine resmen başladı. 42 aylık kaymakam adaylığı eğitim ve staj sürecini tamamlayan Serttaş’ın yeni görev yeri, kura çekiminin ardından gerçekleştirilen becayiş işlemiyle Senirkent olarak belirlendi.

42 aylık eğitim ve staj sürecini tamamladı

Mülki idare amirliği mesleğine hazırlık kapsamında 42 aylık eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlayan Ali Serttaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen kura törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende yapılan kura çekimi sonucunda Serttaş’ın ilk görev yeri Bolu’nun Seben ilçesi oldu. Daha sonra gerçekleştirilen becayiş işlemiyle görev yeri Isparta’nın Senirkent ilçesi olarak değiştirildi.

Boğazlıyan’da da görev yaptı

Ali Serttaş, Senirkent’e atanmasından önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Buradaki görev döneminde vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim ve ilçe çalışmalarındaki faaliyetleriyle gündeme geldi.

Senirkent’te yeni dönem başladı

Ali Serttaş’ın göreve başlamasıyla birlikte Senirkent’te yeni bir mülki idare dönemi başladı. İlçedeki kamu hizmetleri, yatırımlar ve vatandaşların taleplerine yönelik çalışmaların yeni dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Ali Serttaş’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.