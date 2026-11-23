KOSGEB’in hayata geçirdiği Yapay Zeka Finansmanı Programı ile teknoloji girişimcilerine 5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulurken, başvuruların 31 Aralık’a kadar devam edeceği açıklandı .

Isparta’da Teknoloji Girişimlerine 5 Milyon Liralık Yapay Zeka Kredisi

KOSGEB, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zeka alanındaki gelişimini hızlandırmak amacıyla Yapay Zeka Finansmanı Programını hayata geçirdi . Isparta’da yapılan açıklamada, program kapsamında yapay zeka geliştiren ve kullanan teknoloji girişimcilerine 5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacağı bildirildi .

Başvurular 31 Aralık’a Kadar Sürecek

Yapay zekanın eğitim, öğretim, imalat, inşaat ve hizmet başta olmak üzere birçok sektörde yaygınlaşarak sektörlerin gelişimine önemli katkı sunduğunu belirten KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, devletin yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediğini ifade etti .

Yıldırım, programın amacına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"KOSGEB olarak bu konuya verdiğimiz önem gereği özellikle yenilikçi teknolojiler geliştiren, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine etkin şekilde kullanmalarını sağlamak, dijital kapasitelerini ve üretim yetkinliklerini geliştirmek amacıyla teknoloji girişimcileri için KOSGEB Go Dijital Cüzdan tarafından sağlanan yapay zeka kredi programını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Başvuru tarihleri 9 Temmuz’da başladı, 31 Aralık’a kadar devam edecek."

Geri Ödeme ve Başvuru Koşulları

Program çerçevesinde sağlanacak kredilerin geri ödemelerine ilişkin detayları da paylaşan KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, geri ödemelerin destek başlangıç tarihinden itibaren 12 ay geri ödemesiz dönemin ardından 12 ay eşit taksitlerle yapılacağını kaydetti .