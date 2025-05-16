Senirkent Belediyesi Huzurevi’nde Sona Gelindi: Modern Yaşam Alanı Hizmete Hazır!

2019 yılında hayırseverlerin desteğiyle temeli atılan Senirkent Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi. %95 oranında tamamlanmış olan hizmet binasının eksiklerinin giderilmesi ve en kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulması amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ek kaynak aktarımı gerçekleştirildi.

Protokol İmzalandı

Bu önemli hizmetin hızla tamamlanabilmesi için Isparta Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Senirkent Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında sağlanan kaynakla birlikte, huzurevi modern ve konforlu yapısıyla büyüklerimize güvenli bir yaşam alanı sunmaya hazırlanıyor.

70 Kişilik Kapasite, Modern Donanım

5 katlı modern binası ve bağımsız yaşam üniteleriyle dikkat çeken huzurevi, 70 kişilik kapasitesiyle bölgedeki yaşlı vatandaşlara kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor. Sosyal yaşam alanları, sağlık üniteleri ve güvenli yapısıyla, büyüklerimize huzurlu bir yaşam sunulacak.

Teşekkür ve Temenniler

Bu anlamlı projeye katkı sağlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Senirkent Belediyesi'ne ve tüm hayırseverlere teşekkür edilerek, merkezin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağı bildirildi. "Hayırlı ve uğurlu olsun" dilekleriyle, bölge halkı büyük bir heyecanla açılışı bekliyor.