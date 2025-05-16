### *Yaza Merhaba, Bayrama Yepyeni Bir Yuva ile Girin! Davraz Prefabrik’ten 3 Günde Anahtar Teslim Ev Fırsatı!*

### *Yaz Gibi Canlı, Bayram Gibi Neşeli Evler!*

### *Nihal Yıldırım’dan Müjde: “Yaza Özel Kampanya!”*

### *Isparta’da Yepyeni Bir Yaşam Sizi Bekliyor!*

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Yazın enerjisini evinize taşımak, bayrama yepyeni bir yuvada uyanmak ister misiniz? *Davraz Prefabrik, 23 yıllık tecrübesiyle Isparta’da hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Yaz aylarına özel sunduğu fırsatlarla, tam **3 günde* hayalinizdeki evi anahtar teslim teslim ediyor!İster yaylada doğayla iç içe huzurlu bir ev, ister şehirde modern bir villa… Davraz Prefabrik’in sunduğu çözümlerle, bu yazı yepyeni bir başlangıçla karşılayın. Tamamen depreme dayanıklı, estetik ve dayanıklı yapılar, uzman ekip tarafından en kısa sürede hazır hale getiriliyor.Davraz Prefabrik’in deneyimli mimarlarından *Nihal Yıldırım*, yaz dönemine özel sundukları avantajlardan bahsediyor:"Yazın sıcak enerjisini evlerinize taşımak istiyoruz. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve dört mevsime uygun evlerimizi bayrama özel fırsatlarla buluşturduk. Şimdi tam zamanı!”