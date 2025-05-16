Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: "Terminatör Böcek" Sahada!

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlılarıyla mücadelede biyolojik yöntemleri devreye sokarak ekolojik dengeyi koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen Calosoma sycophanta L., halk arasında bilinen adıyla "Terminatör Böcek," çam ağaçlarına zarar veren çam kese böcekleriyle mücadele için sahaya indirildi.

Zararlı Böceklere Karşı Doğal Savaşçı

Terminatör Böcek, ormanlarda en çok zarar veren böcek türlerinden biri olan çam kese böceğinin popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor. Kimyasal ilaçlar yerine biyolojik mücadele yöntemiyle zararlı böceklerle doğal yollardan savaşılması, çevre dostu bir koruma sağlıyor.

Sağlıklı Ormanlar İçin Ekolojik Denge Korunacak

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Terminatör Böcek’in orman sahalarında hızla yayılacağını ve çam kese böceklerinin çoğalmasını önleyeceğini belirtti. Bu sayede, ormanların daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesine olanak sağlanacak.

Biyolojik mücadele ile orman ekosistemi korunurken, çevreye zarar vermeden doğal denge sürdürülecek. Isparta'nın yemyeşil ormanları, Terminatör Böcek'in göreve başlamasıyla daha da güçlenecek.