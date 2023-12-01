Senirce Köyü Belediye Taleplerine Kavuştu!

Isparta Belediyesi, Senirce köyünden gelen talepler doğrultusunda önemli iyileştirmeleri hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in liderliğinde, köy sakinlerinin talepleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Senirce köyü için bir dizi projenin tamamlanmasıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşandı.Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda Senirce köyündeki düğün salonuna asma tavan yapılarak mekanın kullanım konforu artırıldı. Ayrıca, Senirce Göltaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan çeşme, yenilenerek köy okulu çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda su ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıdı.Senirce köyüne yapılan destekler bununla sınırlı kalmayarak, Isparta Belediyesi tarafından okul alanı içerisindeki oyun sahasının düzenlenmesi için gerekli ekipman ve personel desteği sağlandı. Basketbol potalarının yerleştirilmesi, gençlerin spor yapmalarına olanak tanıyacak yeni bir alanın oluşturulmasını mümkün kıldı.Bu kapsamlı çalışmalar, belediyenin ilçe ve köylerdeki ihtiyaçları karşılama konusundaki kararlılığını ve halka yönelik duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Senirce köyü sakinleri, yapılan bu hizmetler için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkürlerini iletti.Köy halkı, bu projelerin köylerindeki yaşam kalitesini artırdığını ve kendilerine yönelik yapılan bu olumlu adımlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.