Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!

Deniz ürünlerinin sofralarınıza kattığı lezzet, doğru seçimle başlar. Isparta’nın güvenilir adresi Kaya Balık, sabahın erken saatlerinde doğrudan balıkçı teknelerinden tedarik ettiği taptaze balıklarıyla fark yaratıyor. Mevsiminde ve en kaliteli deniz ürünleri, hijyenik koşullarda özenle hazırlanarak tezgahlarda yerini alıyor.

Kaya Balık’ta her bir balık, deneyimli ellerde ustalıkla işleniyor. Fileto çıkarma, deri ve kılçık temizleme gibi hassas işlemler, uzman kadro tarafından titizlikle yapılıyor. Siz sadece ne pişireceğinize karar verin, gerisini biz halledelim!

Haftanın her günü, tazeliğinden ödün vermeyen deniz ürünleriyle sofralarınızı taçlandırmak için Kaya Balık’a gelin. Şehrin en güvenilir balıkçısı, her bütçeye uygun seçenekleri ve kaliteli hizmetiyle fark yaratıyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, ISPARTA

WhatsApp Hattı: 0 530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70

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Taze deniz ürünlerinde ilk adresiniz Kaya Balık!







































