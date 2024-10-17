Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!

Demirköprü'de lezzet tutkunlarını ağırlayan Nur Pastanesi, sofralarınıza keyif katmaya devam ediyor! Zeytinyağlı poğaçalar, nefis tatlılar, çıtır çıtır tuzlular ve birbirinden güzel yaş pastalarıyla Nur Pastanesi, sadece lezzet değil, görsel bir şölen de sunuyor. İster günün herhangi bir anında atıştırmalıklar, ister özel günler için hazırlanmış özenli yaş pasta siparişleri… Hepsi tam istediğiniz gibi, taptaze ve uygun fiyatlarla!

Şimdi Sipariş Verin, Kampanyaları Kaçırmayın!

Lezzet ve kaliteyi cebinizin dostu fiyatlarla sunan Nur Pastanesi, Migros Yemek, Getir Yemek, Trendyol Yemek ve Yemeksepeti gibi popüler dijital platformlardan da siparişlerinizi alıyor. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık olan pastanemiz, gece 3’e kadar taze ürünleriyle hizmetinizde! Tatlı krizlerinize ya da ani misafirlerinize pratik ve hızlı çözümler sunuyoruz.

Özel Günlerinizde Yanınızdayız!

Doğum günleri, kutlamalar ve her türlü organizasyon için Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, hem salon imkanı hem de şık ve lezzetli ikramlarıyla yanınızda. İster kişiye özel pasta tasarımıyla kutlamalarınızı unutulmaz kılın, ister misafirlerinize ikram edeceğiniz tatlılar ve tuzlularla onları şaşırtın.

Hemen Sipariş Verin!

Enfes lezzetlerle dolu sofralar ve unutulmaz kutlamalar için, şimdi siparişinizi verin ve bu lezzet şölenine katılın. Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, sizi ve sevdiklerinizi bekliyor!



Telefonlar:

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32

Adres:Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)



Mayalı Ürünler ve Börekler

Açma

Börekler

Pizza

Poğaça

Simit





























