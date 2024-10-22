PTT 184. Yaşını Kutluyor!

Isparta PTT Başmüdürlüğü, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT, iki asra yakın deneyimiyle ülkenin haberleşme ve iletişim alanındaki en güvenilir aktörlerinden biri olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), geniş hizmet yelpazesi ile posta, kargo, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi alanlarda sektörde lider konumunu koruyor. Hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılı iş birlikleri gerçekleştiren PTT, teknolojiyi hizmetlerine entegre ederek yenilikçi çözümler sunuyor.

Müşteri Memnuniyeti ve Çevre Duyarlılığı Ön Planda

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen PTT, hizmet kalitesini sürekli artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra, doğa dostu projeler ve elektrikli araç filosu ile çevreye duyarlı çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayan PTT, sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmaya devam ediyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten’in Mesajı

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “PTT, Türkiye’nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olarak milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Güçlü altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla PTT, uluslararası alanda da önemli bir aktör haline gelmiştir. Büyük PTT ailesinin her bir üyesi ile daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum,” dedi.

PTT, Zor Günlerde de Milletinin Yanında