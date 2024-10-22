Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!

2024 yılı içerisinde hızla yükselen tüp gaz fiyatlarına beklenmedik bir zam daha geldi. Doğal gaz fiyatlarındaki artış, tüp gaz fiyatlarını da etkileyerek tüketicileri zor durumda bıraktı. Firmalar, zamları tüp gaz ücret tarifelerine yansıtmaya başladı.

Ekim Ayı Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi büyük firmalar, Ekim ayı itibariyle güncel tüp gaz fiyatlarını açıkladı. Bu artışlar, mutfak bütçelerine önemli bir yük getirecek gibi görünüyor.

Aygaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg ev tüpü: 175 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 870 TL

Aygaz Maksi tombul 12 kg tüp: 881 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 881 TL

İpragaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları:

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 170 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 850 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.700 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.150 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.440 TL

Bizimgaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları:

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 170 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 850 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.700 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.150 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.440 TL

Tüketiciler, yeni fiyatlarla birlikte mutfak masraflarının daha da artmasından endişeli. Zamlara karşı yapılacak olan hamleler ise merakla bekleniyor.