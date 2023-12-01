Isparta'da Yapılan Eş Zamanlı Operasyonda Aranan 13 Şahıs Yakalandı!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım 2023 tarihinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla Türkiye Geneli Aranan Şahıslar uygulamasını başarıyla tamamladı. Toplamda 44 ekip ve 122 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1340 şahıs sorgulandı. Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs ise başarılı operasyonlar neticesinde yakalandı.

Operasyonlar sonucunda, halkın güvenliği için gerçekleştirilen bu başarılı uygulama kapsamında bir adet ruhsatsız tüfek ile bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet güçleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla titizlikle çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Yapılan operasyonların, suçla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen emniyet güçlerinin başarılı çabalarını yansıttığı belirtilirken, kamuoyuna yapılan açıklamada, emniyet ekiplerine teşekkürlerle birlikte halkın işbirliği ve duyarlılığına da vurgu yapıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.