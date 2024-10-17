isparta-oto-ekspertiz

NASA Uyardı!

NASA Uyardı!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

NASA Uyardı: Güneş 11 Yıllık "Solar Maksimum" Evresine Girdi

NASA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli tarafından düzenlenen bir telekonferansta, Güneş'in "solar maksimum" evresine ulaştığı duyuruldu. Bu evre, Güneş'in manyetik aktivitelerinin en yoğun olduğu dönemlerden biri olarak biliniyor.

NOAA uzmanları, solar maksimum sırasında daha fazla jeomanyetik fırtına beklendiğini ve bu durumun önümüzdeki aylarda Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) daha sık görülme olasılığını artıracağını ifade etti. NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, bu evrenin yaklaşık bir yıl daha süreceğini ve Güneş üzerindeki leke oluşumu gibi aktivitelerde artış beklendiğini belirtti. Bu artış, bilim insanlarına yeni araştırma fırsatları sunacakken, Dünya ve Güneş Sistemi genelinde çeşitli etkiler yaratabilir.

NOAA Uzay Hava Durumu Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat ise solar maksimum evresinin, Güneş'in mevcut döngüsündeki aktivitelerin zirvesine henüz ulaşmadığını vurguladı. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli Eş Başkanı Lisa Upton, bu döngüde gözlemlenen aktivitelerin beklentilerin üzerinde seyrettiğini de sözlerine ekledi.

Solar Maksimum Nedir?

Solar maksimum, Güneş’in manyetik aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu süreçte Güneş'teki lekeler artar, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi olaylar daha sık meydana gelir. Güneş’in bu döngüsel hareketi yaklaşık 11 yıl sürer ve her döngüde bir solar minimum ve solar maksimum evreleri bulunur. Bu maksimum evre, Dünya'nın hava durumunu ve uzaydaki manyetik koşulları etkileyebilir.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!
Via Temizlik ve Ambalaj: Toplu Tüketim Sektörünün Güvenilir Çözüm Ortağı!
NASA Uyardı!
Türkiye Deprem Risk Haritası Güncellendi
Isparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesi
Isparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine Çıkıyor
Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!
TURKO'DAN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA!
Isparta'da 1.4 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı
Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Ceza Kesildi
Isparta'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da Emniyetten Operasyon
Isparta'da İki Grup Arasında Tartışma ve Havaya Ateş Açılması
Isparta'da Asayiş Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
Ergün Enerji'den TommaTech ve ECOCYCLE Isı Pompaları
Isparta'da Korsan Taksicilik Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
YÖK'ten Açıklama Geldi
Mehmet Şimşek'ten Vatandaşa Uyarı: Farkında Olmadan Suça Bulaşıyorlar
Emekli Maaşlarında Flaş Düzenleme: AK Parti’den Önemli Açıklama
Ev Sahipleri İçin Son Günler
Altın Fiyatlarında Kritik Hafta: Düşüş Bekleniyor mu?
Auramix - Moda ve Kişisel Bakımda Kalitenin Adı
Radyo Isparta: Nostalji Şarkıları ve Remixlerle Dolup Taşan Bir Müzik Keyfi!
Koza Tekstil’de Kış Sezonu Başladı: Sıcacık Kış İçin Hazır mısınız?
Ünlü Sucuk Markasında At ve Eşek Eti Skandalı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 1.4 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelileri YakalandıIsparta'da 1.4 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı11 Ekim 2024
Isparta'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs YakalandıIsparta'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı11 Ekim 2024
TURKO'DAN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA! TURKO'DAN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA! 11 Ekim 2024
Isparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesiIsparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesi14 Ekim 2024
Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!11 Ekim 2024
Isparta Otogarında Aranan Şahıs Yakalandı: 21 Yıl Hapis Cezası BulunuyorduIsparta Otogarında Aranan Şahıs Yakalandı: 21 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu11 Ekim 2024
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!17 Ekim 2024
Isparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine ÇıkıyorIsparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine Çıkıyor14 Ekim 2024
Gaziler Derneği’nden Isparta İl Jandarma Komutanlığına ZiyaretGaziler Derneği’nden Isparta İl Jandarma Komutanlığına Ziyaret11 Ekim 2024
Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler listesiÖlmeden önce izlenmesi gereken filmler listesi12 Ekim 2024
SDÜ'lü Akademisyen Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı'na SeçildiSDÜ'lü Akademisyen Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı'na Seçildi12 Ekim 2024
Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Ceza KesildiIsparta'da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Ceza Kesildi11 Ekim 2024
Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: "Sanat, Yıkımdan Çıkışın Yolu Olabilir"Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: "Sanat, Yıkımdan Çıkışın Yolu Olabilir"12 Ekim 2024
Isparta'da Çayboyu Veteriner Kliniği Yakında Hizmete AçılıyorIsparta'da Çayboyu Veteriner Kliniği Yakında Hizmete Açılıyor12 Ekim 2024
TKDK Bu Sefer Çocukları Sevindirdi: Köy Okullarına Çanta ve Kırtasiye Malzemesi DağıtımıTKDK Bu Sefer Çocukları Sevindirdi: Köy Okullarına Çanta ve Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı14 Ekim 2024
Via Temizlik ve Ambalaj: Toplu Tüketim Sektörünün Güvenilir Çözüm Ortağı!Via Temizlik ve Ambalaj: Toplu Tüketim Sektörünün Güvenilir Çözüm Ortağı!17 Ekim 2024
IYAŞ, Halıkent'te Yeni Şubesini Açmaya HazırlanıyorIYAŞ, Halıkent'te Yeni Şubesini Açmaya Hazırlanıyor13 Ekim 2024
Yazılı Kanyon’da Jandarma Arama Kurtarma Tatbikatı YapıldıYazılı Kanyon’da Jandarma Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı11 Ekim 2024
Isparta’da Yeni Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi VerildiIsparta’da Yeni Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi14 Ekim 2024
Isparta’nın Mesirelik Yerleri: Doğayla İç İçe Huzurlu KaçamaklarIsparta’nın Mesirelik Yerleri: Doğayla İç İçe Huzurlu Kaçamaklar13 Ekim 2024