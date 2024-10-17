NASA Uyardı: Güneş 11 Yıllık "Solar Maksimum" Evresine Girdi

NASA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli tarafından düzenlenen bir telekonferansta, Güneş'in "solar maksimum" evresine ulaştığı duyuruldu. Bu evre, Güneş'in manyetik aktivitelerinin en yoğun olduğu dönemlerden biri olarak biliniyor.

NOAA uzmanları, solar maksimum sırasında daha fazla jeomanyetik fırtına beklendiğini ve bu durumun önümüzdeki aylarda Kuzey Işıkları'nın (Aurora Borealis) daha sık görülme olasılığını artıracağını ifade etti. NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, bu evrenin yaklaşık bir yıl daha süreceğini ve Güneş üzerindeki leke oluşumu gibi aktivitelerde artış beklendiğini belirtti. Bu artış, bilim insanlarına yeni araştırma fırsatları sunacakken, Dünya ve Güneş Sistemi genelinde çeşitli etkiler yaratabilir.

NOAA Uzay Hava Durumu Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat ise solar maksimum evresinin, Güneş'in mevcut döngüsündeki aktivitelerin zirvesine henüz ulaşmadığını vurguladı. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli Eş Başkanı Lisa Upton, bu döngüde gözlemlenen aktivitelerin beklentilerin üzerinde seyrettiğini de sözlerine ekledi.

Solar Maksimum Nedir?

Solar maksimum, Güneş’in manyetik aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu süreçte Güneş'teki lekeler artar, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi olaylar daha sık meydana gelir. Güneş’in bu döngüsel hareketi yaklaşık 11 yıl sürer ve her döngüde bir solar minimum ve solar maksimum evreleri bulunur. Bu maksimum evre, Dünya'nın hava durumunu ve uzaydaki manyetik koşulları etkileyebilir.