Isparta'da Asayiş Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran mağdur Ş.Ö., kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmesiyle banka hesaplarından 3 milyon TL’nin başka hesaplara transfer edildiğini belirterek şikayette bulundu. Yapılan ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa gibi farklı illerde yaşayan 19 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekiplerin Isparta merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyon neticesinde 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, dört gün süren ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Adli makamlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 201 sim kart, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca dijital materyaller üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.



