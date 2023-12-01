Vali Baruş, Yalvaç İlçesi Ziyaretinde Vatandaşlarla Buluştu ve Projeleri İnceledi

Vali Baruş, Yalvaç İlçesi Ziyaretinde Vatandaşlarla Buluştu ve Projeleri İnceledi
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Vali Baruş, Yalvaç İlçesi Ziyaretinde Vatandaşlarla Buluştu ve Projeleri İnceledi
Isparta Valisi Aydın Baruş, Yalvaç ilçesine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Tokmacık, Kurususarı ve İleği köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Aynı zamanda Yalvaç ilçe merkezinde muhtarlar toplantısı düzenledi.
Vali Baruş'un Tokmacık köyündeki buluşmasında, vatandaşlarla yapılan toplantının amaçlarından birinin vatandaşın ihtiyaçlarını zamanında belirlemek ve köylülerin menfaati için işbirliği yapmak olduğunu vurguladı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş, beraberindeki yetkililerden konularla ilgili bilgi aldı.
Ziyaret sırasında Gazi Nevruz Dalı'nı da ziyaret eden Vali Baruş, Gazi Dal ve ailesiyle sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.
Kurususarı köyü ziyaretinde konuşan Vali Baruş, ziyaretlerinin köylerdeki sorunları doğrudan dinlemek amacını taşıdığını belirtti. İlçe merkezinde ve köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı ve köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Vali Baruş, İleği köyü ziyaretinde de vatandaşlarla bir araya gelerek köydeki ihtiyaçları dinledi. Yaptığı açıklamada, köyleri tanımak ve görmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin, yerel hizmetlerin kalitesini artırmak için önemli olduğunu belirtti.
Yalvaç ilçe merkezine geçen Vali Baruş, Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını inceledi. Ardından, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Vali Baruş, muhtarlara önemli konularda açıklamalarda bulundu ve muhtarların taleplerini dinledi.
Toplantı sonrasında Vali Baruş, şehit emniyet bekçisi Durmuş Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti ve ailenin taleplerini sordu.
Ziyaretin son aşamasında, Ayvaz Balıkçılık isimli firmayı ziyaret eden Vali Baruş, işletme sahibi Lütfi Ayvaz'a plaket takdim ederek tesiste yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Baruş'un ziyareti, ilçedeki projelerin incelenmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önemli bir etkileşim sağladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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