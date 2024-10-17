Türkiye Deprem Risk Haritası Güncellendi

AFAD, Türkiye genelindeki deprem riski ve fay hatlarına ilişkin verileri güncelleyerek yeni deprem risk haritasını yayımladı. Vatandaşlar, özellikle evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için bu haritayı merakla inceliyor. Son yıllarda meydana gelen büyük depremler, özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'na dair endişeleri artırmış durumda.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler ve Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında Türkiye genelinde fay hatlarına olan ilgi artmış durumda. AFAD'ın sunduğu Türkiye Deprem Risk Haritası, halkın bu konudaki sorularını yanıtlamaya çalışıyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı Nedir?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda bulunan, doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Bu fay hattı, Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki tektonik sınırı oluşturuyor. Doğu ve Kuzey Anadolu fay hatları, Avrasya Levhası ile çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini sağlıyor. Fay, Hatay'dan başlayarak Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden Erzincan'a kadar uzanıyor ve Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.

Türkiye Deprem Risk Haritası ve Riskli Bölgeler

AFAD tarafından yenilenen Türkiye Deprem Risk Haritası, 2018 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak 2019’da yürürlüğe girdi. Haritaya göre, Türkiye'nin birinci derece riskli bölgeleri arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Bursa ve Sakarya gibi şehirler yer alıyor. İkinci derece riskli bölgeler arasında ise İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van ve Zonguldak gibi şehirler bulunuyor.

Türkiye genelinde meydana gelen son depremlerle birlikte, uzmanlar bölgedeki fay hatlarında önemli stres birikimlerinin olduğunu vurguluyor. Özellikle Bingöl çevresi ve Yedisu segmenti, 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretme potansiyeli taşıyan riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Deprem riski taşıyan bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, yapı güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Fay hatları üzerindeki yapıların güçlendirilmesi ve bilinçli bir şekilde hareket edilmesi hayati önem taşıyor.