Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM

Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık Sorunu

Isparta'nın içme suyu büyük oranda Eğirdir Gölü'nden karşılanmakta olup, son dönemde göldeki su seviyesinde önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Ayrıca, hava şartlarına bağlı olarak Barla su alma yapısında poyrazın etkili olması sebebiyle şehirde bazı vatandaşlardan “bulanık su” şikayetleri alınmıştır. Bu konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğmuştur.

Şehrimizin yıllık su ihtiyacı 24 milyon metreküp olup, bunun 16 milyon metreküpü Eğirdir Gölü’nden sağlanmaktadır. Yağış eksikliği sebebiyle bu dönemde Andık ve Darıderesi Barajlarından su temininde sıkıntılar yaşanmakta, Eğirdir Gölü’nden alınan sularda ise mevsime bağlı olarak şiddetli poyrazın neden olduğu dip dalgalanması kaynaklı bulanıklık oluşmaktadır. Bu durum yalnızca suyun görüntüsünde bulanıklık yaratmakta olup, herhangi bir bakteriyel risk söz konusu değildir.

Eğirdir Gölü'nden temin edilen suyun ilaçlama ve analiz işlemleri, belirlenen standartlar ve periyotlar doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak vatandaşlarımızın geçici olarak, temizlik, çamaşır ve bulaşık gibi kullanımlar dışında su tüketimini azaltmaları, poyraz ve dalgalanmaların sona ermesine kadar beklemeleri tavsiye edilmektedir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Isparta Belediye Başkanlığı