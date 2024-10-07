Isparta'da Korsan Taksicilik Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Isparta'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Operasyonu: Korsan Taksicilik Yapan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ile işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. 4 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, A.E.A. isimli yabancı uyruklu bir kişinin göçmen şahısları para karşılığında korsan taksicilik yaparak taşıdığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücü ve ruhsat sahibine, "Aracı Amacı Dışında Kullanarak Korsan Taksicilik Yapmak" suçundan toplamda 12.878 TL idari para cezası uygulandı ve araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibata geçilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü