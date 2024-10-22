Bankalardan Yeni Kredi Kartı Kararı: 81 İlde Geçerli Olacak

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen talimat doğrultusunda kredi kartı limitlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Bu karar, tüm Türkiye genelinde uygulanacak.

Kredi Kartlarına Yeni Düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, kredi kartı limitlerinde ciddi bir artış yaşandı. Rapora göre, kredi kartı limitleri 100 bin TL ve üzeri olan kullanıcıların oranı yüzde 45,3'e ulaştı. Bu durum, finansal piyasaların dikkatini çektiği gibi bankacılık sektöründe de önemli değişikliklerin habercisi oldu.

Kredi Kartı Limitlerine Kısıtlama Geliyor

Son dönemde yükselen enflasyonun etkisiyle bankaların sunduğu yüksek limitli kredi kartlarının risk oranları da arttı. BDDK, bu riskin önüne geçmek amacıyla tüm bankalara yeni düzenlemeler getiren talimatlar gönderdi. Bu düzenleme ile kredi kartı limitlerinde ciddi düşüşler olacak ve özellikle dar gelirli vatandaşlar bu değişiklikten etkilenecek.

Limitler Aylık Gelirin 8 Katını Aşamayacak

Yeni düzenlemeye göre, bankalar müşterilerine kredi notu ve ödeme performansına bakılmaksızın, aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında kredi kartı limiti verebilecek. Kredi kartını 1 yıldan az süredir kullanan müşteriler için bu limit aylık gelirlerinin 4 katı olarak belirlenecek. 1 yıldan uzun süredir kredi kartı kullanan ve ödemelerini düzenli yapan müşteriler ise aylık gelirlerinin 8 katı kadar limit sahibi olabilecek.

Bu yeni kısıtlamaların devreye girmesiyle bankaların düzenlemeleri yapmayanlara para cezaları kesileceği ve tüm bankaların bu değişikliklere uyum sağlamasının zorunlu olacağı belirtiliyor.