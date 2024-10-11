Isparta'da 1.4 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1.400.000 TL’lik internet üzerinden dolandırıcılık olayına karışan şüphelileri yakaladı. Olay, 08 Ekim 2024 tarihinde bir vatandaşın internet sitesinde gördüğü evi satın almak için şüpheliyle irtibat kurarak 1.4 milyon TL'yi verilen hesaba göndermesiyle başladı. Ancak tapu devir işlemlerinde, telefonda konuştuğu kişinin gerçek ev sahibiyle bir bağlantısı olmadığını fark eden vatandaş, dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Yapılan detaylı araştırma sonucu, dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Adana ve Gaziantep’te ikamet ettikleri belirlenerek, yerel emniyet birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda 10 Ekim 2024 tarihinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.