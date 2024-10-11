Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 32.233 TL Ceza Kesildi

Isparta'da 05 Ekim 2024 tarihinde bir AVM otoparkında drift atan sürücü, güvenlik kameralarına yakalandı. Yapılan incelemelerde olayın saat 19.43'te meydana geldiği ve aracın otopark içerisinde drift yaptığı belirlendi.

Araç sürücüsü A.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/d maddesi gereğince, ani yön değiştirme veya kendi etrafında dönme kuralını ihlal ettiği için 32.233 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, halkın huzurunu bozan, trafiği tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.