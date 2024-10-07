Mehmet Şimşek'ten Vatandaşa Uyarı: Farkında Olmadan Suça Bulaşıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesi için yürütülen mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, bu tür faaliyetlerin suç gelirlerinin aklanması ve toplum düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, 2022-2024 döneminde 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatlarında kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla toplanan paraların suç örgütlerine aktarıldığı belirtildi.

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede 1 milyondan fazla ödeme hesabının kapatıldığını ve bu tür sitelere erişim engeli getirilmesi için yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı. Vatandaşları uyaran Şimşek, "Bu tür faaliyetlere katılanlar farkında olmadan suça bulaşıyorlar. Hem maddi kayıplara uğruyorlar hem de adli soruşturma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

Şimşek, finansal kuruluşların bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirterek, MASAK'ın denetimlerini sıkılaştıracağını ve yasa dışı mali faaliyetlerin asgari düzeye indirilmesi için yeni tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.