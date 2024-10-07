YÖK'ten Açıklama Geldi

YÖK'ten 'Üniversite Sistemi Değişiyor' İddialarına Yanıt: Gerçeği Yansıtmıyor

Son günlerde basında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" iddialarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) resmi açıklama geldi. YÖK, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, basında yayımlanan haberlerin yanıltıcı olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen YÖK sunumunda üniversitelerin kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırmalar ve uluslararasılaşma gibi konular ele alındı; ancak iddia edilen değişikliklerle ilgili hiçbir ifade kullanılmadı.

YÖK, bu tür haberlerin kurumu yıpratma amacı taşıdığını belirterek, basın organlarının daha dikkatli davranmaları gerektiğini açıkladı.