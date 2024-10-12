TURKO'DAN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA!

Türk İşi Lezzetlerin Tadını Çıkarın!

Isparta'da lezzetiyle dillere destan Turko, yine muhteşem bir kampanya ile karşınızda! Şimdi Dürüm + Ayran sadece 70₺, Kütük Dürüm 100₺, Bazuka Dürüm 110₺ fırsatıyla sofralarınıza geliyor. İster evde, ister iş yerinde olun; Getir Yemek ve Yemek Sepeti ile bu eşsiz lezzetlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Turko'nun benzersiz menüsünü keşfetmek için hala bekliyor musunuz? Zurna Dürüm, Adana Şiş, Türk İşi Burger, Lahmacun ve daha birçok Türk lezzeti şimdi bir telefon uzağınızda!

Sipariş Hattı:

0 (246) 218 67 67

0 (246) 218 67 68

Adres: Pirimehmet Mahallesi, Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde) No: 16, 32100 Isparta

Turko: Türk İşi Lezzetler



