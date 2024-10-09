Isparta'da İki Grup Arasında Tartışma ve Havaya Ateş Açılması

Isparta'nın Bahçelievler Mahallesi'nde 07.10.2024 günü saat 18.00 civarında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri araç içerisinden havaya ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturmada, 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. 1 yabancı uyruklu şahsın ise deport işlemleri başlatıldı.

Olayda kullanılan araçlar ve dijital materyaller incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

T.C. Isparta Valiliği, konuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte sürdürüldüğünü açıkladı.