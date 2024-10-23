Akaryakıta Toplamda 3 Lira 52 Kuruş İndirim Geldi! Depoları Doldurmak İçin Fırsat

Akaryakıt fiyatlarında sevindirici bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, benzine ve motorine toplamda 3 lira 52 kuruş indirim yapıldı.

22 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim pompaya yansıdı. Bu indirim, döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol varil fiyatlarındaki yüzde 7,3’lük düşüş sonrası gerçekleşti. Son bir haftada yaşanan bu düşüş, Ekim 2023’ten bu yana görülen en sert gerileme olarak açıklandı.

Mazot Fiyatlarında Düşüş

Mazot fiyatları da 28 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. İndirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42,85 TL

Motorin: 41,91 TL

LPG: 25,14 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42,70 TL

Motorin: 41,85 TL

LPG: 24,60 TL

Ankara:

Benzin: 43,25 TL

Motorin: 42,44 TL

LPG: 25,15 TL

İzmir:

Benzin: 43,69 TL

Motorin: 42,94 TL

LPG: 25,05 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüş, depolarını doldurmak isteyen sürücüler için büyük bir fırsat sunuyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen günlerde fiyatlarda yeni değişiklikler de yaşanabilir.