Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükellefler üzerinde kapsamlı denetimlerin başladığını duyurdu. Bakan Şimşek, bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilen mükelleflerin izaha davet edileceğini açıkladı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, enflasyon düzeltmesinin hatalı uygulanmasının ciddi vergi kayıplarına neden olduğunu ve bu duruma karşı titiz bir takip süreci başlattıklarını belirtti. Vergi adaleti ve etkinliği ilkesine vurgu yapan Şimşek, bu kapsamda denetim çalışmalarının tüm sektörlerde aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Mükelleflere Uyarı: İzaha Davet ve Vergi İncelemeleri Geliyor

Enflasyon düzeltmesi uygulayan mükellefler üzerinde kapsamlı bir tarama yapıldığını belirten Şimşek, analizler sonucunda riskli görülen mükelleflerin izaha davet edileceğini söyledi. İzahı yeterli görülmeyen ya da izah vermeyen mükellefler ise vergi incelemesine sevk edilecek.

Vergide Yeni Adımlar

Şimşek, 2023 yılı sonunda 1,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin bilançolarını vergisiz şekilde düzeltebildiğini, bu sayede aktif varlıkların değerlerinde büyük bir artış yaşandığını vurguladı. 31,5 trilyon lira değerinde aktif artışı sağlandığını kaydeden Bakan, bu avantajların mükellefler için önemli mali kolaylıklar sunduğunu belirtti.

Hatalı Uygulamalar Takibe Alındı

Bakan Şimşek, yapılan analizlerde sermaye artışlarını ticaret siciline tescil etmeden bilançolarında artıran mükellefler ve gerçekte bir satış olmamasına rağmen aktiflerindeki taşınmazları bilançodan çıkartanları örnek göstererek, bu tarz hatalı uygulamaların vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

Vergide Adalet İçin Sıkı Denetim

Vergi adaletini sağlamak için Bakanlık birimlerinin sahadaki denetimlerini artıracağını belirten Şimşek, mükelleflerin hatalarını düzelterek ceza almadan bu süreçten çıkabileceklerini söyledi. Denetimlerin tüm sektörlerde devam edeceğini ve vergisel uygulamalardaki hataların takip edileceğini vurguladı.