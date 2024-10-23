İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 35 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenliyor. Program, 6 ay süreyle devam edecek ve başvurular 22 Ekim 2024 - 26 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvurular ve Noter Çekilişi

Programa katılmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen gelerek başvurabileceği gibi, e-Devlet, ALO 170 veya İŞKUR'un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinin ardından, 30 Ekim 2024 tarihinde saat 15:00'te Isparta Gençlik Merkezi’nde noter yöntemi ile kura çekimi yapılacak.

Program Başlama ve Bitiş Tarihleri

Toplum Yararına Program 04 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olup, 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Program kapsamında İŞKUR tarafından belirlenen çeşitli yurt müdürlüklerinde katılımcılar görev alacak.

Katılım Şartları

TYP’ye katılabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, İŞKUR’a kayıtlı bulunmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Ayrıca, emekli veya malul aylığı almamak ve açık öğretim hariç öğrenci olmamak şartları da aranıyor. Program süresi boyunca belirtilen şartların korunması zorunlu olup, tarım veya orman işlerinde çalışan bazı kişiler hariç tutuluyor.

Detaylı Kontenjan Bilgileri

Programa alınacak katılımcıların görev yapacakları yerler ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

Isparta Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 14 kişi

Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 5 kişi

Gülistan Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 2 kişi

Gülcihan Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 2 kişi

Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 6 kişi

Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 6 kişi

Toplamda 35 kişinin istihdam edileceği bu program, geçici iş imkanı sunarken aynı zamanda kamuya fayda sağlayacak projelere katkı sunmayı hedefliyor.

Kamuoyuna Duyurulur