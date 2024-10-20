Isparta’da 4 Sokakta Düzenleme Çalışmaları Başladı

Isparta Belediyesi, şehir genelinde cadde, sokak ve meydanlardaki düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Matbaalar Çarşısı bölgesinden Mimar Sinan Caddesi’ne inen sokaklarda, özellikle yaya trafiğinin arttığı alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önceki döneminde, Matbaalar Çarşısı’nda geniş çaplı düzenlemeler yapılarak yollar begonit taşlarla kaplanmış ve aydınlatma sistemleri yenilenmişti. Şimdi ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni çalışmalar kapsamında, Pirimehmet Mahallesi’nden Mimar Sinan Caddesi’ne bağlanan dört sokakta düzenleme yapılıyor.

Bu düzenlemeler çerçevesinde 1714 ve 1737 sokaklar araç trafiğine kapatılarak zemin yenileme ve sokak aydınlatma çalışmaları başlatıldı. Aynı zamanda, araç trafiğine açık kalacak olan 1727 ve 1738 sokaklarda ise begonit taşlarla döşenen kaldırımlar ve yollar, aydınlatma çalışmalarıyla birlikte modernize edilecek.

Çalışmalar, Isparta Belediyesi’nin kendi tesislerinde ürettiği doğal taşlar ve büyük ebatlı taşlarla gerçekleştiriliyor. Belediye, bu düzenlemelerle kentin altyapısını daha estetik ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.