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Iparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Iparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Iparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22 Ekim 2024 tarihinde, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda, 2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve yılın geri kalanına yönelik eylem planı oluşturuldu. Toplantıya Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin başkanlık etti. Kamu kurumları, akademisyenler, sendikalar ve meslek odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim başlıkları ele alındı.

İlk Oturum: İstihdam Değerlendirmesi

Toplantının ilk oturumunda İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, işgücü verileri ve istatistikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Höke, 2024 yılının ilk dokuz ayında Isparta’da İŞKUR'a kayıtlı 13.571 işsiz olduğunu belirtti. Ocak ayından bu yana 6.700 kişilik iş gücü talebinin İŞKUR portalında yayımlandığını, bu taleplerin %81’inin karşılandığını ve 5.434 kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Ayrıca, 90 farklı aktif iş gücü programı çerçevesinde 417 kişinin mesleki deneyim kazandığını ve 233 kişinin Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarında görev yaptığını ifade etti.

İkinci Oturum: Mesleki Eğitim

İkinci oturumda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Isparta’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin alan ve bölümleri hakkında bilgiler paylaşıldı. İşgücü Uyum Programları (İUP) hakkında da kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantı, genel görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

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