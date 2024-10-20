Başkan Başdeğirmen: "Teknolojinin Hızlı İlerleyişine Ayak Uydurmak Zorundayız"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bilimin Işığında Parlayanlar Bilim Fuarı"nda gençlerle bir araya geldi. TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde kabul edilen üç projeden biri olan "Bilimin Işığında Parlayanlar II Projesi" çerçevesinde, gençlerin hazırladığı projeler sergilendi. Isparta Belediyesi'nin de destek verdiği fuarda Başkan Başdeğirmen, stantları gezerek gençlerle çalışmaları üzerine sohbet etti.

Başkan Başdeğirmen, fuarın geçen yıla kıyasla daha kapsamlı olduğunu belirterek, çocukların ve gençlerin bilimle olan ilgisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknolojinin hızla ilerlediğine dikkat çeken Başdeğirmen, bu gelişmelere ayak uydurmanın zorunluluğuna vurgu yaptı. Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın heyecanını ve bilimsel projelere olan ilgisini görmek bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar atacağına inanıyoruz. Biz de Isparta’nın bilim üssü olması yönünde gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bu etkinliğin, Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK arasında yapılan protokol çerçevesinde düzenlendiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, çocuklara bu yaşlarda bilimsel bilincin aşılanmasının önemine dikkat çekti. Isparta Belediyesi’nin gelecekte de bilim ve teknolojiye yatırım yaparak gençlerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Başdeğirmen, fuarın bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Başdeğirmen, konuşmasını, fuara katkı sunan Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür ederek sonlandırdı.



