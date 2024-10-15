Isparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesi

Isparta Ticaret Borsası, mülkiyeti kendisine ait olan Kutlubey Mahallesi, 1003 Sokak No:13, Merkez/Isparta adresindeki taşınmazın satışı için ihale düzenlemektedir.

İhale, 28 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'te Isparta Ticaret Borsası toplantı salonunda, "Açık İhale Usulü" ile gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve şartnameyi inceleyerek başvurularını 28 Ekim 2024 saat 13.30'a kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Şartname ve başvuru dilekçesi, Isparta Ticaret Borsası'nda mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir. Ayrıca, internet sitesi www.ispartatb.org.tr üzerinden de bedelsiz olarak erişilebilir.