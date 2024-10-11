Isparta'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 25 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan Ş.Ç. isimli şahsı, yapılan operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve suçluları yakalamak için çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.