Isparta'da Emniyetten Operasyon

Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, çeşitli illerde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şikayetçi Ş.Ö.'nün, kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından 3.000.000 TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, 19 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, Isparta merkezli operasyon sonucunda, şüphelilerin 8'ini yakalayarak adli makamlara sevk etti. Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklanırken, diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, cep telefonları, SIM kartlar ve silahlar ele geçirildi.

Operasyonlar devam ediyor, kamuoyuna saygıyla duyurulur.



