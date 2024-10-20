Koza Tekstil'den Bebek ve Çocuk Giyimde Kaçırılmayacak Kampanya!

Koza Tekstil, bebek ve çocuk giyiminde büyük bir kampanya başlatarak ailelerin yüzünü güldürüyor. Şıklık ve kaliteyi uygun fiyatlarla sunan Koza Tekstil, her sezon olduğu gibi bu sezon da ailelerin vazgeçilmez tercihi olmaya devam ediyor. Başlatılan kampanya ile birlikte, bebek ve çocuk giyim kategorisinde yapılacak 1000 TL’lik alışverişlere 200 TL hediye çeki fırsatı sunuluyor.

Kampanyanın duyurulmasının ardından mağazaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım videosunda da görüldüğü gibi, aileler mağazaya adeta akın etti. Hem kaliteli ürünlerin cazip fiyatlarla sunulması hem de hediye çeki fırsatı, büyük bir heyecan yarattı. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu ve alışveriş yapmak isteyen aileler, kampanyadan faydalanmak için sıraya girdiler.

Koza Tekstil, bu kampanya ile sektördeki liderliğini güçlendirmeye devam ederken, aileler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Yoğun ilgi gören kampanya ile çocukların gardıropları şıklık ve kaliteyle yenileniyor. Kampanya Koza Tekstil'in tüm şubelerinde devam ediyor.







