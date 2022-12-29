Batı Akdeniz Bölgesinin yatırım imkânlarını tanıtma, yatırımcılara yön gösterme ve kalkınma stratejileri belirleme amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Isparta Valiliği öncülüğünde ve BAKA’nın ev sahipliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen Isparta Sektörel İstişare Toplantılarının altıncısı sanayi ve makine imalatçıları sektörü ile oldu.

Vali Aydın Baruş, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı Vali Baruş’un açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında Makine imalat sektörünün ilimiz açısından önemli olduğu vurgusunu yapan Vali Aydın Baruş BAKA’nın yapılan toplantıları bir rapor halinde iş dünyası ile paylaşacağını söyledi. Vali Baruş; “Makine imalat sektörü ilimiz ekonomisi açısından ve sanayisi açısından hakikaten önem taşıyan bir sektör. Isparta’da çok başarılı imalatçılarımız var. O imalatçılarımızın yaşamış olduğu sorunları ele almak ve sektörde karşılaşılan güçlükleri öğrenmek için de çözüm önerileri geliştireceğiz. (BAKA) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’mız koordinatörlüğünde yapılan bu toplantıda çok yararlı sonuçlar çıkacağına yürekten inanıyoruz. Ajansımız bu yapılan çalışmaları sektörler bazında rapor haline getirerek bize yön gösterici bir rehber oluşturacak. Burada birlikte hareket ederek güçlükleri aşabiliriz, el ele vererek önümüzdeki engelleri aşmada güçlü bir irade sergileyebiliriz. Bu toplantıya katılarak bu iradenizi gösterdiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.