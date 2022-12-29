Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Valiliğinde yapıldı. Toplantıda Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, tüm ilçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Jandarma, Emniyet, AFAD, Nüfus, Göç İdaresi ve Gamer Müdürleri hazır bulundu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Vali Baruş GAMER’in kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan bir birim olduğunu söyleyerek tüm ilgililerin bu koordinasyonu sağlamada gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.Ardından Isparta Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Muammer Yılmaz tarafından GAMER’in kuruluş amacı, hedefleri, görevleri, yapısı ve çalışma esasları hakkında sunum yapıldı.