Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğinde ‘İnşaat Zirvesi’ düzenlenecek. ‘Isparta’nın Yüzyılı’ ana temasıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğe uluslararası firmalardan konuşmacılar katılacak.Süleyman Demirel Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen ‘İnşaat Zirvesi’ önümüzdeki yıl da gerçekleştirilecek. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk kez paydaşı olduğu etkinlik Odanın 4. ve 13. Grup Komite Toplantısında ele alındı. Toplantıya ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu, Isparta İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, Komite Üyeleri ile SDÜ İnşaat Topluluğu öğrencileri katıldı.Etkinlik kapsamında kendilerine düşen her türlü desteği sağlayacaklarını söyleyen ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinerek, “Bu tür etkinlikler üniversitelerimizi yerleşke alanlarından çıkartmak, aynı zamanda iş insanlarımızı da yerleşke alanına getirmek için büyük bir fırsattır. Bu konuda bize düşen ne varsa yapmaya hazırız.” dedi.Mart ayının ilk haftası düzenlenmesi planlanan etkinliğe ilişkin bilgi veren Isparta İMO İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ise, “Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Topluluğu, Odamızın üniversitedeki kolu Genç İMO ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ‘Isparta’nın Yüzyılı’ temasıyla İnşaat Zirvesi düzenleyeceğiz. Her yıl düzenlenen etkinliği önümüzdeki yıl Isparta’mızla bütünleşerek yapmak istedik. Üniversite ve iş dünyasıyla birlikte düzenleyeceğimiz bu etkinlikteki en önemli hedefimiz öğrencilerimizle Isparta’yı buluşturmak. Uluslararası firmalardan sektörün önde gelen isimleri hem tecrübelerini hem de tavsiyelerini öğrencilerimizle paylaşacak. Aynı zamanda farklı üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden öğrenciler de etkinliğe katılım sağlayacak.” diye konuştu.Yapılan görüşmeler neticesinde etkinliğin birinci bölümü Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda, ikinci bölümü ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.