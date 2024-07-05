Şeker Hastaları İçin Yeni Bir Yaklaşım: İyileşme Süreci 6 Ayda Mümkün

Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, canlı yayında şeker hastalarının iyileşme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde yaygın olarak görülen tip 2 diyabetin büyük ölçüde beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu vurgulayan Dr. Aktaş, modern tıbbın önerdiği yüksek karbonhidrat içeren beslenme modelinin şeker hastaları için uygun olmadığını savunuyor.

Özellikle tip 2 diyabet hastalarının karbonhidrat ve tahıl tüketimini azaltmaları gerektiğini belirten Dr. Aktaş, bu adımın şeker hastalığının tamamen iyileşmesine katkı sağlayabileceğini iddia ediyor. Ona göre, karbonhidrat toksisitesi ve gluten intoleransı gibi faktörlerin etkisiyle, karbonhidrat ve gluten içeren gıdaların diyetten çıkarılması şeker hastaları için olumlu sonuçlar doğurabilir.

6 Ay İçinde İyileşme Sağlamak İçin Öneriler:

Her öğünde tam tahıl ekmeği gibi karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınmak.

Ara öğünlerde meyve veya light bisküvi gibi şeyler tüketmemek.

Gluten içeren tahılları tamamen diyetten çıkarmak.

Tüm karbonhidratları kısıtlamak veya bırakmak.

Dr. Aktaş'a göre, bu beslenme düzenine geçildiğinde, şeker hastalığının 6 ila 12 ay içinde tamamen iyileşebileceği gözlemlenmiştir. Bu yaklaşımın sağlık durumu üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten uzman, hastaların bu konuda doktorlarıyla da danışmalarını öneriyor.

Bu bilgiler, şeker hastalığıyla mücadele edenler için alternatif bir tedavi yaklaşımını göz önünde bulundurmaları açısından önem taşıyor.