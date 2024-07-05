Emekliye İkinci Zam Müjdesi! Tarih Açıklandı

Memur ve emekli maaş zamları, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. Zamlarda umduğunu bulamayan emekliye Cem Küçük, ikinci zam için tarih verdi.

TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ise yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu zamlar 16 milyon emekli ve 4 milyon memuru doğrudan etkiliyor.

Ocak 2024'ten itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla toplamda yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak Temmuz'daki maaş zammında umduğunu bulamayan emekliler hayal kırıklığına uğradı.

Emekliye Yeni Zam Geliyor Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, katıldığı canlı yayında önemli bir açıklama yaparak, "En düşük maaş alan emekliler için acilen bir müdahale gerekiyor" dedi ve 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapılacağını belirtti. Bu gelişme, emekliler için umut verici bir haber olarak değerlendiriliyor.

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam ile ilgili ayrıntılar merakla bekleniyor.